BTS remporte deux trophées aux MTV Video Music Awards

Photo : YONHAP News

Le boys band sud-coréen BTS a décroché deux récompenses aux MTV Video Music Awards, qui se sont déroulés, lundi, heure locale, à New Jersey aux Etats-Unis. Il s’agit des prix « Best group » et « Best K-pop ». C’est la première fois que le septuor s’est vu décerner un trophée dans cette cérémonie. Il était en lice dans cinq catégories, dont ceux de la meilleure chorégraphie et de la meilleure collaboration.Néanmoins, ses fans ont dénoncé le résultat en le qualifiant de discriminatoire envers les Asiatiques. Car ces stars ont été exclues des principales catégories de prix. Certains médias comme le Washington Post ont abondé dans leur sens en montrant du doigt la chaîne américaine.Les sept garçons, qui profitent en ce moment de leurs premières longues vacances depuis leurs débuts, n’ont pas assisté à l’événement.