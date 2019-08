Washington : les exercices sud-coréens de défense des Dokdo n’aident pas à régler les différends Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain s’est montré critique à l’égard des exercices que la Corée du Sud a menés dimanche et lundi pour défendre ses îlots Dokdo dans la mer de l’Est. Des îlots revendiqués par le Japon.Pour le ministère états-unien, ces manœuvres n’aident pas à régler la question qui préoccupe actuellement ses deux principaux alliés en Asie, vu leurs dates et les effectifs renforcés. Il en a fait part à la KBS, qui a voulu vérifier les informations en ce sens publiées par l’agence Reuters et des médias nippons. Ceux-ci avaient alors cité un haut responsable du département d’Etat américain. Il est rare que celui-ci commente ces manœuvres sud-coréennes.Quant au Pentagone, il a une nouvelle fois exprimé son inquiétude et sa déception à l’égard de la décision sud-coréenne de mettre fin à son accord sur le partage direct de renseignements militaires avec Tokyo, qui expirera en novembre.Son porte-parole n’a pas parlé pour autant de sa prolongation. Dave Eastburn a tout de même affirmé croire fermement qu’en dépit des différends commerciaux et diplomatiques entre les deux pays, la défense mutuelle et la sécurité devront être maintenues.