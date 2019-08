Le Conseil de sécurité de l’Onu se réunit de nouveau sur le dossier balistique nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni hier pour parler de la récente série de tirs de missiles balistiques de courte portée par la Corée du Nord.A l’issue des discussions qui ont eu lieu à huis clos, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne qui avaient convoqué la réunion ont publié une déclaration commune.Les ambassadeurs de ces trois pays y ont exhorté le pays communiste à prendre des mesures concrètes pour une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible et à revenir à la table des négociations avec les Etats-Unis. Dans le même temps, ils ont souligné la nécessité pour la communauté internationale d’appliquer scrupuleusement ses sanctions contre Pyongyang, jusqu’à ce que celui-ci démantèle ses programmes nucléaire et balistique.La représentation américaine à l’Onu n’a pas participé à la publication du texte. On ne connaît pas non plus la position qu’elle a adoptée lors des discussions d’hier.Le 1er août déjà, le Conseil avait tenu une réunion sur le dossier balistique nord-coréen, également à la demande des trois pays.