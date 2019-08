Une nouvelle session du Parlement nord-coréen se déroulera demain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord organisera demain à Pyongyang la deuxième session de sa 14e Assemblée populaire suprême (APS), selon l'agence de presse du pays communiste KCNA. Sa tenue attire d’autant plus d’attention qu’il est rare de convoquer cette réunion deux fois en un an.Etant donné que l’exercice militaire conjoint sud-coréano-américain vient de s’achever, le royaume ermite pourrait annoncer à cette occasion des politiques diplomatiques relatives à Séoul ou à Washington. Car c’était un élément qui servait d’excuse pour retarder le dialogue sur la dénucléarisation. Il se peut que le dirigeant nord-coréen prenne lui-même la parole comme lors de la dernière session d'avril.Certains estiment que Pyongyang adoptera des projets de loi afin de faire face aux sanctions des Nations unies qui se prolongent et achever le projet de développement économique autonome. L’initiative quinquennale pour la réforme économique de Kim Jong-un prend fin l’année prochaine. Le Parlement nord-coréen pourrait également remanier l'entourage du chef de l'Etat.Lors du dernier rassemblement, Kim III a été réélu en tant que président de la Commission des affaires de l’Etat afin de conforter sa position. L’APS a également effectué la mutation de hauts responsables et examiné le projet de budget pour 2020.