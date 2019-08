38 North : des signes d’activité repérés sur l’usine d’enrichissement d’uranium de Pyongsan en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

La semaine dernière, un expert américain de la Corée du Nord a évoqué la possibilité que les déchets radioactifs de l’usine d’enrichissement d’uranium de Pyongsan se déversent dans la mer Jaune et polluent alors l’environnement.Dans ce contexte, 38 North a rapporté hier que ce qu’il y avait de plus important, c'était les signes d'activité qui semblent indiquer une poursuite de l'enrichissement d’uranium à des fins de fabrication d’armes atomiques.Ce site américain spécialisé dans le suivi du pays communiste a alors estimé que les fuites de déchets des mines d’uranium de Pyongsan et de l’usine de son enrichissement avaient augmenté entre 2017 et cette année. Son estimation est basée sur les images satellites commerciales prises pendant cette période.D’après le site, ces mines et l’usine sont connues comme étant les plus importantes des installations similaires en activité dans le nord de la péninsule. Et le régime de Kim Jong-un les a fait fonctionner jusqu’à la fin mai 2018 pour soutenir son programme nucléaire.