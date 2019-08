Hyundai Motor : accord trouvé entre syndicat et patronat sur les salaires, la grève évitée

Photo : YONHAP News

Pour la première fois en huit ans, le syndicat et le patronat de Hyundai Motor sont parvenus, sans grève, à un accord sur les salaires et sur la convention collective de travail. Un accord qui est encore provisoire, car il doit être voté le 2 septembre par les membres du syndicat.L’accord est intervenu in extremis hier vers minuit à l’usine d’Ulsan dans le sud-est du pays. Il prévoit entre autres la revalorisation du salaire de base de 40 000 wons par mois et une hausse de 150 % de la rémunération à la performance des employés.Les deux parties sont également convenues de réformer le système de salaire jugé très complexe en raison des différentes indemnités.L’enjeu de l’accord est considéré comme étant significatif, puisqu’il est intervenu sur fond de contentieux commercial avec le Japon. Les employés et l’employeur ont affiché leur convergence sur la nécessité de surmonter les difficultés occasionnées par les mesures de Tokyo. Dans la foulée, ils ont adopté une déclaration commune plaidant pour la production au niveau local de composants détachés et de matériaux automobiles.