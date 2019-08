Scandale des désinfectants pour humidificateur : SK Chemicals et Aekyung Industry auraient collaboré pour y faire face

Photo : YONHAP News

La commission d’enquête sur les catastrophes sociales a organisé hier et aujourd’hui une audience publique pour élucider le scandale des désinfectants pour humidificateur.A cette occasion, elle a divulgué le compte rendu des réunions de 2017 du groupe consultatif composé de SK Chemicals et Aekyung Industry, respectivement le fabricant et le distributeur des produits. Ils sont soupçonnés d’avoir conspiré afin de faire face à l’affaire. Le rapport montre qu’ils ont essayé d’empêcher l’adoption d’une révision de la loi visant à prolonger la prescription du dédommagement des victimes. Ce que les cadres des sociétés ont nié.Selon la commission, l'autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC) a également collaboré avec ces firmes en tolérant les publicités exagérées ou mensongères selon lesquelles les désinfectants en question sont anodins pour le corps humain.Les entreprises ont également été pointées du doigt pour avoir mis sur le marché les marchandises alors que la sécurité n'avait pas été garantie par les examens. L’ancien administrateur général de SK Chemicals s’est excusé auprès des victimes, mais les responsables de la firme n’ont donné aucune précision sur le dédommagement.Le désinfectant incriminé qui s’est vendu entre 1994 et 2011 a provoqué 6 505 cas de problèmes respiratoires, dont 1 424 ont entraîné la mort.