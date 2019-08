Moon Jae-in encourage la relocalisation des entreprises

Photo : YONHAP News

Le président de la République multiplie les déplacements symboliques visant à encourager le développement des industries des matériaux et des pièces détachées.Aujourd’hui, Moon Jae-in s’est rendu à Ulsan. Il a pris part à la cérémonie de lancement des travaux d’une usine de pièces automobiles que Hyundai Mobis construit dans cette ville du sud-est du pays.Cette filiale du premier constructeur automobile sud-coréen y relocalise son unité de production en Chine. Une fois établie, elle sera capable de produire quelque 100 000 systèmes de batterie pour véhicules électriques par an. Cinq autres fabricants de pièces automobiles ont décidé de lui emboîter le pas.Au cours de la cérémonie, le chef de l’Etat s’en est réjoui, avant d’affirmer que leur retour dans le pays redonnait espoir à l’économie nationale que, selon lui, le pays doit lui-même protéger.Pour le locataire de la Maison bleue, si les entreprises relocalisent seulement 10 % du montant de leurs investissements dans le secteur manufacturier, cela pourra générer chaque année des investissements et des emplois pouvant correspondre à un montant de 2 000 milliards de wons, ou 1,5 milliard d’euros.