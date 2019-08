Le Parquet interdit à des membres de la famille de Cho Kuk de quitter le territoire

Photo : YONHAP News

L’enquête sur Cho Kuk, nommé au poste de ministre de la Justice, se poursuit. Le Parquet du district central de Séoul a entamé la classification et l’analyse des documents saisis hier. La perquisition continue aujourd’hui sur les données numériques.Le Parquet a également interdit à certains membres de la famille de l’ancien conseiller présidentiel, dont sa femme, de quitter le pays. Ceux-ci sont soupçonnés d’obstruction aux affaires et d'avoir versé des pots de vin, entre autres. Les autorités tentent de convaincre les personnes liées au fonds de placement privé pour lequel Cho aurait abusé de son pouvoir de rentrer en Corée du Sud. Ils ont quitté le territoire la semaine dernière. Parmi eux, le président de la société gérant le fonds et le neveu du candidat soupçonné de posséder réellement cette firme.Selon Cho Kuk, il est déconcertant qu’une enquête soit lancée avant les auditions de confirmation, mais lui et sa famille participeront aux investigations pour élucider les soupçons soulevés autour de lui.