Sondage : sept sud-Coréens sur 10 envisagent de poursuivre le boycott des produits japonais

Photo : YONHAP News

On revient sur la campagne de boycott des produits japonais. Beaucoup de sud-Coréens y participent depuis que le gouvernement japonais a limité les exportations de matériaux vers leur pays. Or, ils n’ont pas l’intention de décolérer, même si le Japon assouplit ses restrictions, selon un sondage d’opinion.A en croire les résultats de cette enquête réalisée par l’institut Micromill Embrain pour la Kobaco, l’entreprise publique en charge des publicités audiovisuelles, sept personnes interrogées sur 10 ont manifesté leur intention de continuer à boycotter les produits « made in Japan ».Dans le détail, 47 % d’entre eux ont déclaré qu’ils ne les achetaient pas, s’ils n’en ont pas absolument besoin. Ils sont 46 % à avoir répondu qu’ils ne les achetaient jamais. Et 7 % ont déclaré qu’ils poursuivaient leurs achats.Questionnés sur le tourisme dans l’Archipel, près de la moitié des répondants ont répondu s’y être déjà rendus. Mais seuls 12 % ont affirmé avoir envie d’y retourner.Le sondage a été effectué en ligne les 8 et 9 août auprès d’un échantillon de 500 hommes et femmes âgés de 20 à 49 ans à travers le pays.