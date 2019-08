Le moral des entrepreneurs en baisse en août

Photo : YONHAP News

Conséquence des conflits commerciaux Washington-Pékin et Séoul-Tokyo. Le moral des hommes d’affaires sud-coréens s’est dégradé en août par rapport au mois précédent.Selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée(BOK), l’indice BIS a reculé de quatre points en un mois, en affichant 69. C’est la première fois que cet indice reflétant la confiance des industriels est passé sous le seuil de 70 depuis février dernier.Le secteur manufacturier a accusé une baisse plus considérable que les autres secteurs, soit cinq points contre deux. Ce sont notamment les semi-conducteurs, l’électronique, les équipements audiovisuels et de communication qui ont mené cette tendance, avec une chute de 11 points, en s’établissant à 72.Un indice en dessous de 100 signifie que les entrepreneurs pessimistes sont plus nombreux que les optimistes en ce qui concerne la conjoncture économique du pays.