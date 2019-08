Photo : YONHAP News

Une grande partie de la péninsule coréenne est arrosée ce jeudi, dès la matinée pour le nord-ouest du pays, et en fin d'après-midi pour les provinces de Jeolla et de Gyeonsang, dans le sud. Seul le nord-est, entre Sokcho et Pohang, semble être épargné par la pluie.Le mercure est en baisse. On attend 28℃ au plus fort de la journée à Séoul et Daejeon, 27℃ à Gwangju et Daegu, et jusqu'à 31℃ à Gangneung, une ville qui restera au sec aujourd'hui.