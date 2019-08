Conflit commercial Corée du Sud-Japon : les diplomates des deux pays s’entretiennent à Séoul

Photo : YONHAP News

Les directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères sud-coréen et japonais vont se retrouver, cet après-midi, à Séoul. Il s’agit d’une première depuis l’exclusion de la Corée du Sud de la liste blanche du Japon.Kim Jeong-han devrait demander à son homologue nippon le retrait immédiat de ce dispositif « injuste ». En face, Kenji Kanasugi devrait lui opposer le statu quo de son pays. Et l’attention est désormais portée sur la position de Tokyo suite à la décision de Séoul de ne plus renouveler l’accord de partage des informations militaires (GSOMIA) entre les deux nations.Par ailleurs, le diplomate nippon devrait rentrer cet après-midi dans l’archipel après s’être entretenu avec le représentant nucléaire sud-coréen, Lee Do-hoon.