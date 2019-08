Les ministres sud-coréen, chinois et nippon de la Culture et du Tourisme se réunissent en Corée du Sud

Photo : KBS News

Sur fond de tensions diplomatiques entre la Corée du Sud et le Japon, les ministres sud-coréen, chinois et nippon de la Culture et du Tourisme participent à une conférence trilatérale qui débute aujourd’hui à Incheon, en Corée du Sud, pour trois jours.Selon l’annonce faite par Séoul, son ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Yang-woo, le ministre chinois de la Culture et du Tourisme Luo Shugang, le ministre japonais de l'Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie Masahiko Shibayama, ainsi que le ministre japonais du Territoire et des Transports Keiichi Ishii vont y participer.En ce premier jour de cet évènement annuel, des entretiens bilatéraux sont prévus cet après-midi, avant de participer à un festival artistique conjoint ce soir. Dans ce cadre, Park Yang-woo s’entretiendra en tête-à-tête avec Masahiko Shibayama vers 14h. L’attention se porte sur les moyens de coopération bilatérale qui vont être proposés alors que la campagne de boycott des voyages vers l’archipel se poursuit au sein de la population sud-coréenne.Demain, la cérémonie de signature de la déclaration conjointe pour la coopération dans les domaines de la culture et du tourisme ainsi que celle de la proclamation de la ville de la culture en Asie du Nord-est vont se dérouler.C’est la première fois que des officiels de rang ministériel japonais visitent la Corée du Sud depuis l’application des restrictions de Tokyo sur les exportations vers Séoul début juillet.