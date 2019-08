Budget de l’Etat 2020 : forte hausse des crédits pour la R&D

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui en conseil des ministres son projet de budget pour 2020. Un budget de 513 500 milliards de wons, soit à peu près 382 milliards d’euros. Ce qui représente une hausse de 9,3 % par rapport à cette année. C’est la deuxième année de suite que l’augmentation sera supérieure à 9 %.Le troisième budget du quinquennat de Moon Jae-in intervient dans le sillage du conflit commercial avec le Japon. Les crédits pour la recherche et le développement ont progressé de 17,3 % pour s’élever à 24 100 milliards de wons (17,9 milliards d'euros), la plus importante hausse en dix ans.Ils doivent permettre notamment de mettre en œuvre les projets destinés à compenser l’impact des restrictions japonaises sur les exportations de matériaux. Il s’agit de mettre au point et de commercialiser les technologies fondamentales d’une centaine de produits stratégiques, ainsi que d’agrandir les installations nécessaires.La mission de « redistribution des revenus, sécurité sociale et emplois » bénéficie de la somme la plus élevée, avec 181 600 milliards de wons : +12,8 %.Affichée parmi les priorités, la défense nationale voit son budget franchir pour la première fois la barre des 50 000 milliards de wons, soit 37,1 milliards d’euros.Selon les explications du gouvernement, le ratio de la dette publique par rapport au PIB devra s’établir à 39,8 % en 2020. L’année suivante, il devra dépasser le cap des 40 % pour la première fois. Le projet de budget sera présenté à l'Assemblée nationale mardi prochain.