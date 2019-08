Une équipe de chercheurs sud-coréens teste avec succès un vaccin contre le virus SFTS

Photo : KBS News

Une équipe conjointe de l’Institut coréen des sciences et de la technologie avancées (KAIST) et de l’université nationale de Chungbuk a mené avec succès l’expérimentation animale d’un vaccin contre le syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie (SFTS), transmis par les tiques sauvages.Sous la direction des professeurs Park Su-hyung et Choi Young-ki, les chercheurs ont injecté le gène du virus de la maladie dans le corps de plusieurs furets, en induisant la réponse immunitaire. Résultat : le vaccin a parfaitement neutralisé la contamination, ne provoquant aucun effet secondaire.L’équipe a prévu que le vaccin pourrait être commercialisé sous trois ou quatre ans. Le résultat des recherches a été publié sur le site web du magazine scientifique international Nature Communications.