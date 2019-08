Washington préoccupé par le différend Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

La brouille entre Séoul et Tokyo préoccupe l’administration américaine. Plusieurs de ses hauts responsables continuent de manifester leur inquiétude.Après le secrétaire d’Etat, c’est au tour du chef du Pentagone de le faire. Lors d’une conférence de presse hier au siège de son ministère, Mark Esper a exprimé sa profonde déception à l’égard de la Corée du Sud comme du Japon. Et d’ajouter que lors de son voyage dans les deux pays début août, il les a exhortés à y trouver une solution.Le secrétaire à la Défense a alors souligné que la Chine et la Corée du Nord représentaient une menace commune des Etats-Unis et de leurs deux alliés et que par conséquent, la coopération trilatérale était importante.Même son de cloche du côté du chef d'état-major des armées, qui était présent à la conférence. Il s’est déclaré déçu par la décision de Séoul de mettre fin à l’accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec Tokyo. Le général Joseph Dunford a quand même tenu à préciser que la posture militaire des Etats-Unis et de leur allié sud-coréen demeurait normale.Précédemment, le secrétaire adjoint à la Défense Randall Schriver a lui aussi appelé les deux puissances asiatiques à renouer le dialogue.L’ambassadeur sud-coréen à Washington Cho Yoon-je a affirmé comprendre pleinement leur inquiétude.