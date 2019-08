Fin du GSOMIA : Séoul exhorte Washington à s’abstenir d’exprimer publiquement sa déception

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont réaffirmé leur déception et leur préoccupation après la décision par la Corée du Sud de ne pas reconduire son accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) avec le Japon.Pour le gouvernement de Séoul, cela risque de faire grandir l’inquiétude des sud-Coréens et n’aide pas au renforcement de l’alliance entre les deux alliés. Du coup, il a décidé d’exhorter Washington à s’abstenir de manifester sa déception publiquement et de manière répétée.Le premier vice-ministre des Affaires étrangères en a fait part hier à l’ambassadeur américain à Séoul, en le faisant venir au siège de son ministère. Une démarche jugée exceptionnelle.Cho Se-young a en effet dit à Harry Harris que le pays du Matin clair avait mis fin au GSOMIA dans le cadre de ses relations avec l’Archipel et que cela n’avait aucun rapport avec son alliance avec Washington.Toujours selon lui, cette mesure s’inscrit aussi dans le cadre des efforts pour renforcer davantage cette alliance, et Séoul maintiendra sa coopération sécuritaire avec le Japon et les USA.Le représentant américain a annoncé comprendre la position de Séoul et qu’il en informerait son pays.