La population sud-coréenne n’a progressé que de 0,4 % l’an dernier

Photo : YONHAP News

Le nombre d’habitants en Corée du Sud n’a progressé que de 0,4 % l’an dernier, avec un total de 51,63 millions d’âmes.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de citoyens sud-coréens n’a augmenté que de 0,1 %, alors que celui des étrangers a grimpé de 11,6 %.Ce qui est préoccupant, c’est que le vieillissement démographique s’accélère. La population âgée de 65 ans et plus était de 7,39 millions, un bond de 3,9 % par rapport à l’année précédente. Elle représente 14,8 % de l’ensemble, soit une progression de 0,6 point en un an et devrait dépasser, à ce rythme, le seuil de 20 % d’ici six ans.Par contre, la population active entre 15 et 64 ans a reculé de 0,3 % en représentant 72,2 % de l’ensemble. Le nombre d’enfants âgés de quatre ans ou moins a, quant à lui, chuté de 5,2 %, en ne s’élevant qu’à 1,96 million. Dans ce contexte, les foyers composés d’une personne étaient les plus nombreux avec 29,3 % du total, soit une hausse de 0,7 point, alors que ceux constitués de cinq membres et plus ne représentaient que 5,4 %.