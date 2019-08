La Corée du Sud domine le marché vietnamien des pièces automobiles

Photo : KBS News

La Corée du Sud a détrôné le Japon pour devenir désormais le premier fournisseur de pièces automobiles au Vietnam. Car cette année, celui-ci a fortement multiplié ses importations de composants « made in Korea », tandis que ses achats de produits nippons ont diminué. C’est ce qu’ont rapporté hier les médias vietnamiens.Concrètement, entre janvier et juillet, le pays d’Asie du Sud-est a importé ces pièces détachées pour un total de 2,3 milliards de dollars. Or, il en a acheté 29 % au pays du Matin clair. Soit une hausse de 15,3 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le Japon et la Chine ont pris respectivement la deuxième et la troisième position.Si la motocyclette reste toujours le principal moyen de transport au Vietnam, les ventes de voitures sont elles aussi en croissance, la classe moyenne continuant à se développer. L’an dernier, plus de 288 000 automobiles ont été vendues. Beaucoup font confiance à la qualité et au prix des voitures sud-coréennes. De quoi booster la consommation de pièces automobiles en provenance de la péninsule.