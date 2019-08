« Fast track » : le projet de révision de la loi électorale a été approuvé par la commission ad-hoc compétente

Photo : YONHAP News

Le projet de révision de la loi électorale a obtenu le feu vert de la commission ad-hoc chargée de la réforme politique de l’Assemblée nationale.Pour rappel, ce document a été désigné, en avril dernier, comme un texte à traiter dans le cadre du « fast track », ou processus rapide, malgré la protestation musclée du Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition.Ce projet porte notamment sur la composition des députés et le redécoupage des circonscriptions. Plus précisément, le texte prévoit de maintenir le nombre total d’élus à 300, mais d’augmenter le nombre de sièges attribués à la proportionnelle de 47 à 74 et de prendre partiellement en compte le taux de votes que chaque parti a obtenu lors des élections législatives pour l’attribution de ces derniers. Le document stipule également la baisse de l’âge minimal pour voter à 18 ans, contre 19 ans actuellement.Les membres du PLC de la commission ont de nouveau contesté cette adoption, en demandant plus de temps pour examiner le texte, ce qui leur a été refusé. La direction de la formation conservatrice s’est même ruée vers la salle de la réunion de la commission pour perturber l’assemblée de ses députés, en guise de protestation.La disposition amendée en question va être passée à la commission chargée d’examiner la forme et la structure des projets de loi pendant 90 jours avant d’être mis au vote à la séance plénière du Parlement. Comme il s'agit d'un texte « fast track », il est possible de le passer au vote de l’Hémicycle d'ici le 27 novembre, sans approbation de la commission.