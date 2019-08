Seoul Metro annonce le lancement d'un forfait métro illimité pour les touristes étrangers avant la fin de l’année

Photo : YONHAP News

La régie du métro de Séoul a annoncé, aujourd’hui, le lancement avant la fin de l’année d’un billet forfaitaire permettant aux étrangers de prendre le métro de manière illimitée pour une durée déterminée. L’équivalent de l’ancienne « Carte Orange » à Paris.Plus précisément, cette fonction sera incorporée sur le « Discovery Seoul Pass », un ticket forfaitaire sous forme de carte offrant à son détenteur l’entrée gratuite de 52 sites et une réduction de tarif pour 40 endroits touristiques de la capitale.Actuellement, cette carte fait également office de billet de transport pour les bus, les métros et les taxis. Mais l’utilisateur doit d’abord la recharger.Seoul Metro a expliqué qu’il allait fixer le tarif de manière à ne pas peser sur le budget des touristes étrangers. Et la durée de validité sera d’un ou trois jours. Ce ticket sera disponible à la fois sous la forme d’une carte physique et d’une carte virtuelle pour les appareils mobiles.