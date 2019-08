CSIS : la Corée du Nord construirait un nouveau sous-marin lanceur de missiles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait en train de construire un nouveau sous-marin capable de lancer des missiles balistiques dans son chantier naval de Sinpo et préparerait un nouveau tir d’essai de SLBM, un missile balistique lancé par sous-marin. Cette possibilité a été évoquée par Victor Cha et Joseph Bermudez, chercheurs au Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS) de Washington.Dans un rapport publié hier sur le site web « Beyond Parallel » de ce cercle de réflexion, ses auteurs précisent que leur analyse est basée sur les images satellites prises lundi au-dessus du chantier. Des images qui montrent notamment des véhicules, des navires de soutien, des grues et un pas de tir.Selon eux, ces photos viennent également appuyer l’information de la KCNA, l'agence de presse du pays communiste, selon laquelle Kim Jong-un a inspecté le mois dernier un nouveau submersible. L’agence l’a annoncé le 23 juillet, sans avoir fait mention de l’endroit, de la taille ni de la nature du navire.Le rapport écrit cependant qu'il faudrait probablement un an ou plus d'essais avant de le rendre véritablement opérationnel.