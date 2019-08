Dialogue de Séoul sur la défense : Washington n’enverra pas de représentant

Photo : YONHAP News

La 8e édition du Dialogue de Séoul sur la défense (SDD) va se dérouler entre le 4 et le 6 septembre prochains à Séoul. Il s’agit d’un canal de discussion multilatéral de niveau de ministre adjoint de la Défense lancé en 2012.Selon l’annonce faite aujourd’hui par le ministère de la Défense, un total de 50 pays, non seulement d’Asie-Pacifique mais aussi d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, ainsi que cinq organisations internationales y participeront. Mais le département de la Défense des Etats-Unis ne devrait pas envoyer son représentant.A en croire un responsable du ministère, le Pentagone a invoqué le calendrier de ses officiels déjà fixé. Par ailleurs, la plupart d’entre eux ont visité la capitale sud-coréenne le 9 août dernier pour accompagner le secrétaire à la Défense. Toujours selon lui, il est possible qu’un responsable de l’ambassade américaine à Séoul ou des GIs stationnés en Corée du Sud prend part à cette réunion.Le Japon, la Chine et la Russie vont, quant à eux, dépêcher un cadre de leur gouvernement. Le ministère sud-coréen de la Défense devrait tenir des entretiens bilatéraux avec les chefs des délégations nippone et russe en marge de la conférence.