Le gouvernement encourage l’adoption du reçu électronique

Photo : KBS News

Afin de lutter contre la pollution et le gaspillage de ressources naturelles dus à l’émission de reçus en papier, davantage de grands magasins et de supermarchés vont adopter les tickets de caisse électroniques.Les ministères concernés ont tenu, aujourd’hui, une cérémonie de signature d’un accord en ce sens avec 13 grands distributeurs sud-coréens, tels que Lotte, Shinsegae, Daiso, E-Mart et Homeplus.Le gouvernement offrira un soutien d’ordre technique, administratif et structurel. Dans le détail, le ministère de l’Environnement envisage d’améliorer la législation actuelle. Le ministère des Finances va assouplir les obligations en matière d’émission de reçus en papier. Enfin, le ministère de la Science et des TIC va développer des normes permettant d’améliorer l’interopérabilité entre les systèmes de reçus électroniques.De leur côté, les distributeurs vont améliorer leurs terminaux de paiement électronique (TPE) pour que ces derniers n’impriment des tickets de caisse que sur demande du client et adopter plus activement le système de reçu virtuel pour les appareils mobiles.Le nombre de reçus en papier émis sur une année en Corée du Sud s’élève à 12,89 milliards, pour un coût de 103,1 milliards de wons, soit environ 77 millions d’euros. Le volume des déchets qui en découlent atteint près de 9 358 tonnes. Environ 128 900 arbres sont nécessaires pour fabriquer ces tickets, et les gaz à effet de serre émis au cours de leur fabrication est de l’ordre de 22 893 tonnes.