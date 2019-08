Pyongyang organise aujourd’hui la 2e session de l’Assemblée populaire suprême de l’année

Photo : KBS News

La 2e session de la 14e Assemblée populaire suprême nord-coréenne de l’année se tient aujourd’hui. C’est la première fois depuis 2014 que la Corée du Nord organise plus d’une telle réunion par an.L’ordre du jour de cette session n’est pas encore dévoilé. Il est fort possible que les dossiers de l’intérieur, notamment la politique pour le développement économique autonome, soient abordés. Le pays communiste pourrait également publier sa position sur les grands enjeux de politique étrangère, liés à la question nucléaire, aux relations avec les Etats-Unis et à la Corée du Sud.Certains avancent la possibilité que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se prononce lui-même sur ces questions dans un discours, comme ce fut le cas lors du précédent rassemblement tenu en avril dernier.Enfin, il se peut que Pyongyang procède à la nomination d’officiels au ministère des Affaires étrangères ou au département du front uni pour la réunification.