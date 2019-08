La Cour suprême ordonne un nouveau procès pour l'ex-présidente et l'héritier du groupe Samsung

Photo : KBS News

Dernier rebondissement surprise dans l'affaire du « Choi Gate », le vaste scandale de trafic d’influence et de corruption qui a engendré la destitution de l’ex-chef de l'Etat Park Geun-hye. La Cour suprême a renvoyé devant la Cour d’appel les procès de ses trois principaux protagonistes, à savoir la présidente déchue, le vice-président du groupe Samsung, Lee Jae-yong, et la confidente de Park, Choi Soon-sil.D’abord, pour l’ancienne présidente, c’est pour des raisons juridiques. En effet, en vertu de la loi sur l’élection dans la fonction publique, la sentence portant sur la charge de réception de pots-de-vin doit être prononcée séparément des autres chefs d’accusation.Ainsi, si la Haute Cour applique cette décision, il est possible que la peine soit encore alourdie. Park avait été condamnée, en appel, à 25 ans de prison ferme et une amende de 20 milliards de wons, soit environ 15 millions d’euros, pour une dizaine de charges, dont l’abus de pouvoir et la corruption.Ensuite, en ce qui concerne le numéro deux de Samsung, la plus haute instance juridique du pays a jugé à 8,6 milliards de wons (6,4 millions d’euros) le montant des pots-de-vin et des fonds détournés que Lee a offerts à Choi sous différentes formes, dont l’achat de trois chevaux pour la fille de cette dernière, contre 3,6 milliards de wons (2,7 millions d’euros) en appel. Ainsi, Lee Jae-yong, mis en liberté depuis le verdict en appel qui l’a condamné à deux ans et demi de prison avec un sursis de quatre ans, risquerait une peine de prison ferme, comme ce fut le cas en première instance.Enfin, pour ce qui est de Choi Soon-sil, la justice a estimé que le fait qu’elle a demandé la contribution aux entreprises pour les deux fondations sportive et culturelle qu’elle contrôlait n’était pas une menace aussi grave que ceci constitue un délit condamnable.Cependant, les autres charges contre Choi étant plus importantes, ce verdict ne devrait pas réduire de manière significative la peine prononcée en appel, soit 20 ans de prison ferme et une amende de 20 milliards de wons (15 millions d’euros).