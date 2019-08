Sommet Séoul-Asean : Moon juge « significative » une éventuelle participation de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Une éventuelle participation du dirigeant nord-coréen au sommet spécial entre la Corée du Sud et l’Asean prévu en novembre prochain à Busan constituerait une occasion significative.C’est ce qu’a estimé aujourd'hui le président de la République dans une interview écrite avec le quotidien thaïlandais Bangkok Post. Moon Jae-in va s’envoler pour la Thaïlande ce dimanche dans le cadre d'une visite officielle qui l'amènera aussi au Myanmar et au Laos.En expliquant qu’il s’agit de la proposition du président indonésien Joko Widodo, le chef de l'Etat a ajouté que Séoul allait prendre en compte l’état d’avancement du processus de paix dans la péninsule, y compris les négociations nucléaires Washington-Pyongyan. Dans la foulée, il s'est engagé à poursuivre les concertations en ce sens avec les Etats membres de l'Association des pays du sud-est asiatique.Interrogé sur le rôle que l’Asean peut jouer pour le règlement du différend entre Séoul et Tokyo, Moon a affirmé que l’Asean et la Corée du Sud devaient prouver que le libre-échange est la voie de la prospérité commune en empêchant la prolifération de conflits commerciaux entre les grandes puissances et du protectionnisme.En regrettant que le Japon ait infligé des représailles économiques pour des questions liées à l’Histoire, le locataire de la Cheongwadae s’est dit néanmoins disposé à coopérer avec l’Archipel si ce dernier s’engage dans la voie du dialogue. Du coup, il a plaidé pour le soutien de l’Asean pour que Tokyo décide d’entamer des discussions diplomatiques.