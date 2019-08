Le parlement nord-coréen révise la Constitution pour renforcer le pouvoir de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a révisé sa Constitution de manière à renforcer le pouvoir du dirigeant Kim Jong-un au cours de la 2e session de la 14e Assemblée populaire suprême tenue hier à Pyongyang. C’est ce qu’a rapporté hier la télévision centrale nord-coréenne (KCTV).En ce qui concerne le statut de « président de la Commission des affaires de l’Etat », titre officiel de Kim Jong-un, le texte révisé stipule que le président est « élu » à l’assemblée « conformément à la volonté unanime de tout le peuple nord-coréen » et « non élu en tant que député ». Il est également prévu que le titulaire de ce poste promulgue les lois et les décrets principaux et nomme ou révoque les diplomates résidant à l’étranger.D’après le président du présidium du Parlement nord-coréen Choe Ryong-hae, cette révision constitutionnelle proclame juridiquement que le président de la Commission des affaires de l’Etat est le chef suprême du Parti des travailleurs et de la Corée du Nord.En revanche, les questions liées au programme nucléaire ou aux relations avec Washington et Séoul n’ont pas été évoquées au cours de cette 2e session exceptionnelle. La plupart des cadres principaux, dont Choe Ryong-hae, y ont assisté, mais Kim Jong-un n’était pas présent.