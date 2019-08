De la radioactivité détectée dans 19 produits alimentaires importés du Japon depuis 2014

Photo : KBS News

19 produits alimentaires transformés importés du Japon ces cinq dernières années se sont avérés radioactifs. C’est ce qu’a révélé hier la députée du Bareun-Avenir Chang Jung-sook en se référant aux données publiées par le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments.Plus précisément, de la radioactivité a été détectée dans 16,8 tonnes de produits, tels que du café, du thé, du chocolat, des fruits sec et du poisson séché. Certains d’entre eux ont été fabriqués dans les huit provinces du Japon, y compris celle de Fukushima, desquelles il est interdit d’importer des produits halieutiques.A cet égard, le ministère a expliqué qu’il effectuait des examens minutieux sur tous les produits alimentaires en provenance de l'Archipel, lors de leur passage à la douane, et que les articles incriminés ont tous été renvoyés.A son tour, la députée de la 2e force de l’opposition conservatrice a affirmé que l’exécutif devait mettre en place des mesures afin d’empêcher, au moins, les citoyens de manger des produits provenant de Fukushima à leur insu.La Chine et Taïwan interdisent les importations de tous les produits alimentaires transformés en provenance de cette province nippone depuis l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima en mars 2011.