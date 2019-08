PAM : la situation alimentaire risque de s’aggraver en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a fourni en juillet dernier 2 188 tonnes d’aide alimentaire destinée aux habitants nord-coréens les plus vulnérables, soit un niveau similaire au mois précédent, à savoir 2 287 tonnes. C’est ce que révèle son récent rapport sur le pays communiste, relayé aujourd'hui par Radio Free Asia.Selon ce document, l’aide est composée pour 65 % de produits enrichis en nutriments essentiels, soit 1 418 tonnes, et pour le reste de 770 tonnes de maïs offertes aux habitants qui ont été embauchés dans le cadre du projet de création d’emplois lancé par le PAM.Quelque 618 400 habitants auraient bénéficié le mois dernier de cette aide humanitaire. En font partie 325 000 enfants gardés en crèche, 100 000 élèves d’école maternelle, 110 000 femmes enceintes ou allaitantes ainsi que 8 000 tuberculeux.Par ailleurs, le PAM redoute que la sécurité alimentaire n’empire au prochain semestre au pays communiste, en précisant qu’elle dépendra notamment des récoltes agricoles en septembre et en octobre. Ainsi, il a appelé les pays donateurs à apporter rapidement leur contribution financière de sorte qu’il puisse offrir au royaume ermite une assistance alimentaire en urgence de l’ordre de 300 000 tonnes.