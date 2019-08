La Banque de Corée gèle son taux directeur à 1,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée(BOK) a décidé aujourd'hui de conserver son taux directeur à 1,5 %, après l’avoir abaissé de 0,25 point le 18 juillet dernier. Elle a ainsi choisi d’attendre, pour le moment, de voir se produire les effets escomptés de l’abaissement précédent.De nombreux observateurs avancent que la Réserve fédérale américaine (Fed) va ralentir la vitesse à laquelle elle abaisse ses taux d'intérêt. Le rebond des prix immobiliers, notamment dans les quartiers riches de Séoul, ainsi que l’augmentation des prêts immobiliers au second semestre auraient également pesé dans la balance.Mais en raison de nombreux facteurs domestiques et extérieurs qui pèsent sur l’économie sud-coréenne, le marché prévoit que la banque centrale du pays devrait procéder à un nouvel abaissement lors de la prochaine réunion de son comité financier et monétaire, prévue le 16 octobre.