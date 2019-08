Rebond de la production industrielle en juillet

Photo : YONHAP News

En dépit des restrictions de Tokyo sur les exportations, la production industrielle est repartie à la hausse en juillet, et ce pour la première fois depuis trois mois.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice de la production industrielle a progressé de 1,2 % par rapport au mois précédent. Cette tendance vaut pour l’ensemble des secteurs, manufacturier comme tertiaire.Portée notamment par l’industrie automobile, la production manufacturière a augmenté de 2,6 %, soit la hausse la plus importante depuis 32 mois.La production de semi-conducteurs, le secteur le plus affecté par les sanctions japonaises, n’a reculé que de 0,1 %. Les investissements en biens d'équipement ont eux progressé de 2,1 %.En revanche, la consommation a baissé pour le 2e mois consécutif avec -0,9 % en glissement mensuel. Ce recul serait dû, entre autres, à une demande moindre pour les appareils électroménagers tels que les climatiseurs, en raison de la température moyenne plus basse que l’été dernier.