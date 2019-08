La Cheongwadae promet une investigation sévère contre un homme qui a mis à mort un chat

Photo : KBS News

Alors que de plus en plus de sud-Coréens s’indignent contre la maltraitance des animaux, un homme a récemment mis à mort un chat en le foulant aux pieds.Le maître de ce félin a adressé une demande sur le site web du bureau présidentiel pour que l’auteur soit puni sévèrement et que soient mises en place une série de mesures afin de lutter contre les violences vis-à-vis des animaux. Cette pétition a recueilli plus de 210 000 avis favorables.Et aujourd’hui, la Cheongwadae a publié la réponse rédigée par un haut officiel chargé de la protection des animaux au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Selon ce cadre, la police a transmis l’affaire au Parquet après avoir analysé les images enregistrées par les caméras de surveillance.En regrettant que des accidents similaires se multiplient ces dernières années, l’officiel a expliqué qu’en vertu de la loi révisée sur la protection des animaux, entrée en vigueur en mars de l’année dernière, une personne qui tue un animal est passible d’une peine maximale de deux ans de prison ferme et d’une amende de 20 millions de wons, soit 15 000 euros. Le plafond était auparavant d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 10 millions de wons. Et d’ajouter que le ministère a annoncé, le mois dernier, une série de mesures destinées à mieux protéger les animaux.Le bureau présidentiel s’engage à répondre aux sollicitations qui recueillent plus de 200 000 recommandations. D’après la Maison bleue, un total de 111 pétitions ont ainsi été traitées jusqu’à présent.