NYT : l’interdépendance économique entre Séoul et Tokyo rend difficile une rupture

Photo : YONHAP News

A propos du conflit commercial opposant la Corée du Sud au Japon, le New York Times a fait valoir que les deux pays auraient du mal à assumer une « rupture économique », étant donné qu’ils dépendent considérablement l’un de l’autre depuis des décennies. Il n’a pas oublié de préciser que le montant des échanges entre les deux voisins s’élève à 85 milliards de dollars par an.Le quotidien new-yorkais a fait savoir que le Japon était le fournisseur principal de matériaux essentiels aux secteurs sud-coréens de haute technologie. Il a souligné que toutes les firmes ne sont pas logées à la même enseigne au pays du Matin clair. En effet, les grandes entreprises sont armées d’expérience et de ressources pour faire face à la suspension des importations de produits « made in Japan », tandis que les PME ne savent même pas quels produits seront impactés par ce différend.Toujours selon le New York Times, les relations économiques entre Séoul et Tokyo ne se limitent pas à l’Asie mais revêtent une grande importance bien au-delà. En effet, les Etats-Unis devraient compter sur leurs deux alliés asiatiques pour contrer la Corée du Nord et la Chine.D’après le même journal, aucun des deux pays ne pourrait surmonter la « souffrance économique » d’une éventuelle rupture. D’autant plus que le Japon connaît une baisse soutenue de ses exportations dans le monde entier depuis décembre dernier, et qu’il en va de même pour la Corée du Sud. Bref, se tourner le dos serait une catastrophe et il n’y aurait pas d’autre alternative que de coopérer.