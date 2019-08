Séoul, Pékin et Tokyo proclament trois « villes de la culture » pour promouvoir leurs échanges

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont désigné trois villes, l’une pour chaque pays, comme « villes de la culture en Asie de l’est 2020 ». Il s’agit de Suncheon, Yangzhou et Kitakyushu.Une cérémonie a été organisée aujourd’hui à Incheon à 50 km à l'ouest de Séoul pour officialiser cette proclamation. Y ont participé le ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme Park Yang-woo, le ministre chinois de la Culture et du Tourisme Luo Shugang, ainsi que le ministre japonais de la Culture et des Sciences Masahiko Shibayama. A cette occasion, ils ont signé une déclaration conjointe visant à promouvoir les échanges culturels.Dans cette déclaration, les trois pays ont convenu d’accroître leur compréhension réciproque via les échanges culturels et de contribuer à redynamiser l’économie en renforçant leur coopération dans l’industrie culturelle.Par ailleurs, Park Yang-woo aura un tête-à-tête avec le ministre japonais du Territoire et des Transports Keiichi Ishii. Reste à savoir s’ils parviendront à proposer des mesures concrètes pour promouvoir le tourisme alors que les sud-Coréens mènent un mouvement spontané de boycott anti-nippon sur fond de tensions commerciales et diplomatiques. A l’issue de cette réunion bilatérale, les ministres des trois pays chargés du tourisme devraient prononcer une déclaration conjointe sur la coopération dans ce secteur.