Le chef du FSS rencontre des responsables des autorités financières au Vietnam

Photo : YONHAP News

Le président du Service de supervision financière (FSS) de Corée du Sud a effectué une visite officielle au Vietnam les 27 et 28 août dernier. Lors de ce déplacement, il a rencontré tour à tour le ministre vietnamien des Finances Dinh Tiên Dung, le gouverneur de la Banque d'Etat Hà Huy Tuân et le vice-président de la Commission nationale de surveillance financière (NFSC) Lê Minh Hung.Lors de ces entretiens, Yoon Suk-heun a discuté des mesures à prendre pour la coopération bilatérale, et il a demandé aux autorités financières vietnamiennes d’apporter leur soutien et de s’intéresser aux entreprises sud-coréennes du secteur en question. Fin 2018, le Vietnam comptait déjà 52 agences de sociétés du pays du Matin clair, soit la troisième plus forte présence étrangère derrière la Chine (63 agences) et les Etats-Unis (55 agences).Par ailleurs, le FSS a organisé hier un séminaire de technologie financière, ou fintech, destiné aux employés de la banque d’Etat du Vietnam. Et son chef Yoon Suk-heun a expliqué en personne où en est le « bac à sable réglementaire » mis en place par le gouvernement sud-coréen. Pour rappel, dans le cadre de ce « bac à sable », les entreprises ont la liberté de tester pour une période donnée leurs idées, produits ou services innovants sans contrainte de réglementation. Et cette mesure concerne notamment les services financiers innovants, y compris notamment la fintech.