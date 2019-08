L’Union parlementaire Japon-Corée du Sud dépêche son secrétaire à Séoul

Photo : KBS News

Selon la NHK, le secrétaire de l’Union des députés Japon-Corée du Sud effectuera une visite de quatre jours à Séoul à partir de demain. Il s’agit d’un rassemblement des députés nippons qui tâchent de promouvoir les échanges avec leurs homologues sud-coréens.Takeo Kawamura, le député du Parti libéral-démocrate (PLD) et ancien secrétaire général du gouvernement nippon, participera à des événements pour promouvoir les échanges entre les deux pays voisins. Lundi prochain, Kawamura va s’entretenir avec le président de l’Union des députés Corée du Sud-Japon qui est le pendant de son association au pays du Matin clair.Les deux unions voulaient organiser conjointement une assemblée générale les 18 et 19 septembre à Séoul. Mais elles ont dû reporter ce rendez-vous à plus tard sur fond de conflits commercial et diplomatique entre les deux pays. Et Kawamura devrait discuter une nouvelle date avec son interlocuteur sud-coréen.Selon le média japonais, l’ancien secrétaire général du gouvernement nippon souhaiterait rencontrer le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon pour lui demander de faire en sorte de prendre des mesures appropriées concernant l’affaire judiciaire des anciennes victimes coréennes du travail forcé pendant l’occupation japonaise.