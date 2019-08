L’Asean plus trois s’engage à renforcer la coopération dans le domaine de la santé publique

Photo : YONHAP News

L’Asean plus trois (APT) a organisé aujourd’hui sa 8e réunion des ministres de la Santé publique à Siem Reap, au Cambodge, sous le thème « Promouvoir la santé pour tous dans l’Asean ».Le vice-ministre sud-coréen de la Santé et du Bien-être a participé à ce rendez-vous pour représenter son gouvernement. Dans son discours introductif, Kim Gang-lip a présenté les avancées obtenues dans le système d’assurance-maladie et les modalités de financement en la matière. Et il a expliqué les politiques visant à élargir les soins médicaux couverts et à renforcer la durabilité financière.A cette occasion, le gouvernement de Séoul a fait connaître la réforme qu’il a menée sans cesse dans le but d’améliorer le système de prévention contre les épidémies, notamment après la crise du coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) qui a frappé son pays en 2015. Et il a exhorté les autorités sanitaires de chaque nation à déployer tous les efforts sans relâche pour faire face à toute éventuelle crise liée à une nouvelle épidémie.L’Asean plus trois (APT) réunit les dix pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-est (ASEAN), à savoir les Philippines, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, Brunei, le Vietnam, le Laos, la Birmanie et le Cambodge, ainsi que la Chine, la Corée du Sud et le Japon dans un but de coopération et de libre-échange. La réunion de leurs ministres de la Santé publique se tient tous les deux ou trois ans depuis 2004.A l’issue de cette dernière édition, l’Asean plus trois a adopté une déclaration conjointe. Ses membres ont convenu de renforcer leur coopération pour améliorer la santé de leur population.