La Corée commémore les 121 ans de sa première « Déclaration des droits de la femme »

Photo : KBS News

Le ministère de la Famille et de l’Egalité entre les sexes a organisé cet après-midi la cérémonie d’inauguration d’une stèle commémorative dédiée à la « Circulaire relative aux droits des femmes ». L’événement s’est déroulé au sein de la cour d’un bâtiment de Shinhan Bank, dans l’arrondissement de Junggu à Séoul. Une centaine de citoyens y ont participé.Ce document a été rédigé en 1898 au nom de Mme Lee et de Mme Kim, deux femmes mariées dont le prénom reste inconnu, et originaires du quartier de Bukchon. Il s’agit de la première Déclaration des droits humains pour les femmes en Corée.Le texte intégral a été publié dans deux grands journaux de l’époque. Il y a 121 ans, la circulaire a ainsi fait connaître au grand public les droits égalitaires dont toute femme devrait jouir en matière d’éducation et de profession, sans oublier l’importance du droit de vote.Pour faire entendre ces revendications ont vu le jour la première association des femmes coréennes et la première école privée. Justement, c’est à l’endroit même où ces deux établissements ont ouvert que la stèle a été installée.Le ministère a espéré que ce symbole contribue à ne pas faire oublier les efforts menés par les femmes sous la pression de la société patriarcale.