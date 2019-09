Le siège du Commandement des forces combinées (CFC) sera relocalisé à Pyeongtaek en 2021

Photo : YONHAP News

Le siège du Commandement des forces combinées Corée-USA (CFC) à Yongsan va quitter Séoul pour être transféré en 2021 à Pyeongtaek, ville située à 70 km au sud de la capitale. D’après le ministère de la Défense, Séoul et Washington ont confirmé le plan de déménagement dans cette ville de la province de Gyeonggi, où se trouvent les forces américaines en Corée du Sud (USFK).Ce projet sera définitivement approuvé entre fin octobre et début novembre lors de la 51e réunion consultative sur la sécurité entre la Corée du Sud et les Etats-Unis (SCM).Certains estiment que cette relocalisation qui s’achèvera avant la fin de l’année 2021 aurait été décidée en lien avec le transfert du contrôle opérationnel (OPCON) en temps de guerre prévu pour 2022, la dernière année du mandat du président de la République Moon Jae-in.