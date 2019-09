Météo : une semaine bien arrosée

Photo : YONHAP News

C'est une semaine bien triste qui commence en Corée du Sud. Du moins pour celles et ceux qui ne goûtent pas la pluie. Celle-ci s'est d'ores et déjà invitée dans le sud de la péninsule. Elle doit se généraliser sur tout le pays d'ici mercredi.Résultat, le mercure a déjà commencé à baisser. A Busan, dans le sud-est, on n'attend pas plus de 24℃ cet après-midi, et 25℃ pour Gwangju, dans le sud-ouest. Dans le nord, les températures devraient rester constantes jusqu'à demain. A Séoul, il fait 30℃, et un degré de moins à Gangneung, dans le nord-est.