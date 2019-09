Sommet entre la Corée du Sud et la Thaïlande à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in est arrivé hier à Bangkok, la première étape de sa tournée en Asie du Sud-est. Il s'entretiendra aujourd'hui avec le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, notamment pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des TIC, les technologies phares de la quatrième révolution industrielle.Selon Joo Hyung-chul, conseiller économique de la Cheongwadae, Séoul souhaite consolider sa collaboration avec la Thaïlande, qui mène actuellement son projet « Thaïlande 4.0 » basé sur la croissance des nouvelles industries et des startups. Les deux pays travaillent pour conclure des memorandum d'entente en la matière.Moon demandera au gouvernement thaïlandais un soutien pour le sommet spécial entre la Corée du Sud et l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), et le sommet entre Moon et ses homologues de cinq pays riverains du Mékong, deux événements prévus en novembre dans le pays du Matin clair. La Thaïlande assure la présidence de l'Asean cette année.Le locataire de la Maison bleue se prononcera lors du forum d'affaires organisé pour le « showcase de la quatrième révolution industrielle» et assistera au « Brand-K », un congrès de lancement des produits des PME-PMI sud-coréennes. Il s'envolera demain pour la Birmanie.