Une nouvelle session ordinaire du Parlement débute aujourd'hui

Photo : KBS News

La dernière session ordinaire de la 20e législature sera lancée aujourd’hui. La cérémonie de son ouverture se tiendra à 14h en présence du président de l'Assemblée nationale Moon Hee-sang.Durant les 100 jours à venir, les députés vont entre autres analyser le projet de budget de 513 000 milliards de wons, à savoir plus de 385 milliards d’euros. Au-delà des mesures à prendre face aux restrictions commerciales japonaises, ils vont délibérer des projets de révision de la loi électorale et de création d’une agence chargée d’enquêter sur les hauts fonctionnaires. Des projets retenus dans le cadre du processus rapide dit « fast track ».Avant de donner le coup d’envoi à la session ordinaire, les représentants parlementaires des trois principaux partis politiques et le président de l’Assemblée nationale doivent trouver un terrain d’entente en ce qui concerne la date de l’audition de confirmation de la candidature de Cho Kuk.