Six élus sud-coréens demandent le retrait des représailles commerciales japonaises à Dokdo

Photo : YONHAP News

Six députés sud-coréens dont quatre du Minjoo, le parti au pouvoir, se sont rendus samedi dernier aux îlots Dokdo pour demander au Japon d'annuler ses restrictions commerciales à l'encontre de la Corée du Sud et de se repentir de son passé historique.Ces élus ont également critiqué le Comité international olympique pour avoir marqué sur son site web Dokdo comme un territoire japonais. Ils ont d'ailleurs appelé l’ensemble du peuple du pays du Matin clair à s'unir pour gagner cette guerre commerciale déclarée par l'Archipel, comme leurs ancêtres ont lutté pour l'indépendance du pays du joug japonais il y a des décennies.Sans surprise, le Japon a tout de suite contesté cette visite par le biais de canaux diplomatiques.Les îlots Dokdo se trouvent dans la mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne du Japon. Or, Tokyo revendique ces îlots qui font indéniablement partie du territoire sud-coréen, que ce soit du point de vue historique, géographique et du droit international.