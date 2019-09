Les exportations sud-coréennes continuent de dégringoler

Photo : KBS News

Sur fond d’escalade de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, les exportations sud-coréennes accusent une baisse depuis neuf mois consécutifs. Selon le ministère du Commerce extérieur, les exportations au mois d’août ont baissé de 13,6 % en glissement annuel pour atteindre 44,2 milliards de dollars. Depuis juin, la diminution à deux chiffres se poursuit. Les secteurs phares comme les semi-conducteurs et la pétrochimie ont accusé une chute importante, de 31 % et 19 % respectivement.Dans un contexte où Washington et Pékin se livrent une guerre commerciale à coup de taxes sur les importations des produits des deux pays, la Corée du Sud, qui exporte des biens intermédiaires, est affectée. Les produits sud-coréens vendus en Chine et aux Etats-Unis ont reculé le mois dernier de 21,3 % et 6,7 % par rapport à la même période en 2018.En revanche, les restrictions sur les exportations japonaises contre Séoul n’ont pas eu d’impact significatif sur les échanges bilatéraux, car les matériaux concernés ne représentent que 2 % en termes de valeur d’achat des produits japonais.