Guerre de Corée : exhumation de 457 restes de soldats

Photo : YONHAP News

457 restes ont été découverts entre mars et juillet cette année par l'équipe de recherche des dépouilles de soldats morts pendant la guerre de Corée, sous l'égide du ministère sud-coréen de la Défense. Il s'agit d'une hausse de 200 % par rapport au premier semestre de l'an dernier, due aux fouilles concentrées dans la zone démilitarisée, entre autres.4 531 personnes, dont quelque 700 militaires en service, ont participé à l'identification par ADN. 45 000 soldats venus de 20 divisions et de brigades ont été mobilisés pour les dépouilles, à raison de 1 000 par jour.Les travaux de recherche pour le second semestre débutent aujourd'hui pour durer jusqu'à fin novembre. De 80 à 120 soldats seront mobilisés par jour.Afin de collecter le maximum d'informations, le ministère organisera des conférences sur les projets de fouille, des réunions avec des anciens combattants ou des expositions d'objets retrouvés.