Les partis politiques sont convenus d'un calendrier pour la session ordinaire

Photo : KBS News

Le parti au pouvoir et les partis d’opposition se sont mis d’accord sur le calendrier de la nouvelle session ordinaire de l'Assemblée nationale. Afin d’y parvenir, les présidents des groupes parlementaires des trois formations majeures, à savoir le Minjoo, le parti présidentiel, et les deux premières forces de l’opposition, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir, se sont réunis aujourd’hui à 11h au Parlement.Tout d'abord, les patrons des groupes parlementaires de chaque formation prononceront du 17 au 19 septembre une allocution. Les représentants du gouvernement vont ensuite répondre aux questions des députés, du 23 au 26, suivant l’ordre suivant : la politique, la diplomatie, la sécurité, l’économie, l’éducation, la société et la culture.Le discours consacré à l’explication du projet de budget 2020 se tiendra le 22 octobre.Les présidents des trois groupes parlementaires devront déterminer ultérieurement le programme détaillé.