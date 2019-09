La Corée du Sud moins touchée par les maladies liées à la chaleur cet été

Photo : YONHAP News

Entre le 20 mai et le 29 août ont été signalés 1 799 malades souffrant de pathologies liées aux fortes chaleurs, un chiffre divisé par plus de deux en glissement annuel. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), dix d'entre eux y ont succombé, contre 48 il y a un an.Le KCDC explique la baisse du nombre de cas d'épuisement dû à la chaleur ou de pathologies liées à une exposition à la chaleur par les températures moins élevées enregistrées cet été.Le système de surveillance spéciale sera suspendu une fois que la température maximale moyenne du pays sera restée en dessous de 35℃ cinq jours d'affilée et que le nombre de malades liés à la chaleur sera inférieur à cinq.