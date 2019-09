La Corée du Sud sera le pays le plus vieux du monde en 2067

Photo : YONHAP News

La part de la population âgée passera de 14,9 % cette année à 46,5 % en 2067 en Corée du Sud. Le pays du Matin clair se classera ainsi en tête parmi 201 pays dans le monde, suivi par Taïwan (38,2 %) et le Japon (38,1 %). Ces chiffres ont été rendus publics aujourd'hui par l'Institut national des statistiques (Kostat).Selon le Kostat, la population active âgée de 15 à 64 ans représentera 45,4 %, le plus faible niveau au monde, contre 72,7 % cette année. Taïwan et le Japon arriveront juste derrière. D’ici 2067, seuls 19,4 % des pays du monde connaîtront une augmentation de leur population active, contre 14,9 % qui accuseront une baisse.En 2067, la Corée du Sud comptera 39 millions d’âmes, contre 52 millions aujourd’hui. De son côté, la population mondiale passera de 7,71 milliards à 10,38 milliards.